Les drapeaux français et algérien avant l'arrivée du président français à Alger pour une visite officielle en 2022.

Les drapeaux français et algérien avant l'arrivée du président français à Alger pour une visite officielle en 2022.

© LUDOVIC MARIN / AFP

MEMOIRE SELECTIVE

9 novembre 2025

Cette histoire des Juifs algériens que l’Algérie a complètement effacé de son roman national

Effacés des mémoires, les Juifs d’Algérie ont pourtant façonné pendant plus d’un millénaire l’histoire du pays, bien avant la colonisation française. Leur destin raconte une autre Algérie.

Photo of Emmanuel Ruimy
Emmanuel Ruimy Go to Emmanuel Ruimy page

MOTS-CLES

Algérie , histoire , algériens , juifs , juifs algériens , passé , religion , Afrique

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Ruimy image
Emmanuel Ruimy

Emmanuel Ruimy est professionnel des relations institutionnelles et analyste de la vie publique.

