Le président français Emmanuel Macron et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva saluent la foule après une rencontre bilatérale dans le cadre de la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, à Belém, dans l'État du Pará, au Brésil, le 6 novembre 2025. (Photo : Pablo Porciuncula / AFP)
10 ANS APRES LES ACCORDS DE PARIS
7 novembre 2025
L’Europe, cette championne auto proclamée de la transition énergétique qui fait pourtant nettement moins bien que des puissances accusées d’être des attentats à la planète
Alors que s'ouvre la COP30, et dix ans après les accords de Paris, la part de l’électricité dans la consommation d’énergie en Europe stagne autour de 23 %, malgré la montée en puissance des énergies renouvelables.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Fabien Bouglé est un expert sur les questions énergétiques. Il est l'auteur de "Guerre de l’Energie au cœur du nouveau conflit mondial" (2023), "Nucléaire : les vérités cachées" (2021) et "Eoliennes : la face noire de la transition écologique" (2019), publiés aux éditions du Rocher.
