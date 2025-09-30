Opération titanesque

Rachat d'Electronic Arts : une opération record sous influence saoudienne symbole d'une nouvelle ère pour l'industrie du jeu vidéo

C’est un séisme dans le monde du jeu vidéo. L’éditeur américain Electronic Arts (EA), créateur de franchises emblématiques comme EA Sports FC (ex-FIFA), Les Sims ou Battlefield, va quitter la Bourse pour être racheté à hauteur de 55 milliards de dollars par un consortium mêlant fonds américains et capitaux du Golfe, dont le puissant fonds souverain saoudien (PIF). Une opération qui redessine la carte mondiale du gaming et traduit l’ambition du royaume saoudien de devenir une puissance incontournable du divertissement interactif.