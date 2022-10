Rachat de Twitter par Elon Musk : Donald Trump estime que la plateforme est « entre de bonnes mains » ; son compte pourrait être rétabli lundi

Donald Trump a salué le rachat de Twitter par Elon Musk.

Donald Trump a salué le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. L’ancien président américain s’est félicité que l'entreprise ne soit plus dirigée par « une gauche radicale folle et maniaque » :

« Je suis vraiment heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par une gauche radicale folle et maniaque qui déteste notre pays. Twitter doit travailler dur pour se débarrasser de tous les bots et faux comptes qui lui ont tant nui. La plateforme risque de s'amenuiser, mais deviendra meilleure. J'aime la vérité » a déclaré Donald Trump sur Truth Social, son propre réseau social.

Donald Trump a donc officiellement approuvé le rachat de Twitter par Elon Musk.

Le patron de Tesla et SpaceX a finalisé l'opération ce 27 octobre.

Donald Trump avait été banni « à vie » de la plateforme depuis près de deux ans, après les incidents au Capitole.

Elon Musk a promis de restaurer le compte Twitter de Donald Trump. Cela a été confirmé par l’ancienprésident américain lui-même :

« Félicitations à Elon Musk pour l'acquisition de Twitter. J'ai été informé que mon compte sera restauré lundi prochain ».

La prise de position de Donald Trump concernant la présence de nombreux faux comptes sur la plateforme est un soutien direct à Elon Musk, qui avait tenté d'avancer - en vain - cet argument pour annuler la transaction.

Donald Trump avait été exclu de Twitter au lendemain du 6 janvier 2021, lorsque ses partisans, guidés par ses messages sur les réseaux sociaux, ont envahi le Capitole après sa défaite face à Joe Biden.

Avec l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, la plateforme pourrait revenir sur des sanctions prises par le passé. Face à l'hypothèse de son retour, Donald Trump a déjà assuré ne pas vouloir retrouver son compte.

Donald Trump avait 90 millions d'abonnés pourraient constituer une sérieuse tentation, pour l'homme qui pourrait se présenter à la prochaine présidentielle américaine.