Best-Of du 20 au 26 septembre

Justiceil y a 2 heures
Sean Combs alias "P. Diddy". (Image d'illustration)
Sean Combs alias "P. Diddy". (Image d'illustration) © ANGELA WEISS / AFP
Chute

Procès de P. Diddy : plus de quatre ans de prison pour l’ex-magnat du rap américain

Le magnat du hip-hop Sean “P. Diddy” Combs a été condamné à plus de quatre ans de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution. Acquitté des accusations plus lourdes de trafic sexuel et de racket, il n’échappe pas à une sanction sévère. Le juge a dénoncé une « exploitation et une violence » envers les femmes, tandis que le rappeur, 55 ans, s’est dit « brisé » et « honteux » de ses actes. Cette chute marque la fin d’une ère d’impunité pour l’un des symboles du hip-hop américain.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Vu sur: Le Parisien

