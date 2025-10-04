Justiceil y a 2 heures
Chute
Procès de P. Diddy : plus de quatre ans de prison pour l’ex-magnat du rap américain
Le magnat du hip-hop Sean “P. Diddy” Combs a été condamné à plus de quatre ans de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution. Acquitté des accusations plus lourdes de trafic sexuel et de racket, il n’échappe pas à une sanction sévère. Le juge a dénoncé une « exploitation et une violence » envers les femmes, tandis que le rappeur, 55 ans, s’est dit « brisé » et « honteux » de ses actes. Cette chute marque la fin d’une ère d’impunité pour l’un des symboles du hip-hop américain.
