Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 1 heures
Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et le président américain, Donald Trump, à la Maison Blanche, à Washington, le 29 septembre 2025. © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et le président américain, Donald Trump, à la Maison Blanche, à Washington, le 29 septembre 2025. © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Réactions mesurées

Plan de paix pour Gaza : un projet salué avec prudence sur la scène internationale

Présenté à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le plan de paix dévoilé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza a suscité un flot de réactions contrastées. Loué pour ses « efforts sincères » et son « ambition », le projet américain, qui prône un cessez-le-feu, la libération des otages et une nouvelle gouvernance sans le Hamas, est perçu comme une opportunité fragile mais réelle pour relancer le dialogue au Proche-Orient.

avec Emmanuel Cahour
