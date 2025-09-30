Réactions mesurées

Plan de paix pour Gaza : un projet salué avec prudence sur la scène internationale

Présenté à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le plan de paix dévoilé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza a suscité un flot de réactions contrastées. Loué pour ses « efforts sincères » et son « ambition », le projet américain, qui prône un cessez-le-feu, la libération des otages et une nouvelle gouvernance sans le Hamas, est perçu comme une opportunité fragile mais réelle pour relancer le dialogue au Proche-Orient.