Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Défenseil y a 2 heures
Un navire de la gendarmerie maritime passe devant un parc éolien, au large de Fécamp, dans le nord-ouest de la France, le 18 octobre 2024.
Un navire de la gendarmerie maritime passe devant un parc éolien, au large de Fécamp, dans le nord-ouest de la France, le 18 octobre 2024. © LOU BENOIST / AFP
Guerre hybride

Pétrolier russe au large de Saint-Nazaire : Emmanuel Macron évoque « des fautes très importantes » de l’équipage, et vise la Russie

Depuis Copenhague, où il participe à un sommet européen sur la défense, Emmanuel Macron a réagi à la présence du pétrolier russe Pushpa au large de Saint-Nazaire. Le président de la République a dénoncé les « fautes très importantes » commises par l’équipage et replacé l’incident dans un contexte de tensions accrues avec Moscou, qu’il qualifie d’« acteur très agressif » dans les domaines militaire, cyber et informationnel.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Pétrolier russe au large de Saint-Nazaire : Emmanuel Macron évoque « des fautes très importantes » de l’équipage, et vise la Russie

Vu sur: Le Parisien

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

France