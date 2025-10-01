Guerre hybride

Pétrolier russe au large de Saint-Nazaire : Emmanuel Macron évoque « des fautes très importantes » de l’équipage, et vise la Russie

Depuis Copenhague, où il participe à un sommet européen sur la défense, Emmanuel Macron a réagi à la présence du pétrolier russe Pushpa au large de Saint-Nazaire. Le président de la République a dénoncé les « fautes très importantes » commises par l’équipage et replacé l’incident dans un contexte de tensions accrues avec Moscou, qu’il qualifie d’« acteur très agressif » dans les domaines militaire, cyber et informationnel.