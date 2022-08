Perquisition chez Donald Trump : des informations sur le « président de la France » figurent parmi les documents saisis

Parmi les documents saisis par le FBI lors de la perquisition à Mar-a-Lago, il y avait notamment des informations concernant « le président de la France ».

La perquisition de la résidence de l'ancien président des Etats-Unis semble avoir porté ses fruits. Les agents du FBI ont saisi des documents « top secret » au domicile de Donald Trump, en possible violation de la loi sur l'espionnage, selon des documents judiciaires rendus publics vendredi par la justice américaine. Parmi eux, figure un dossier concernant le « président de la France », Emmanuel Macron, sans plus de précisions. Trump ne possède apparemment aucun autre dossier concernant un dirigeant étranger.

Le mandat de perquisition, qui avait été placé sous scellé, a été rendu public par un juge fédéral de Floride, accompagné d'un inventaire des documents saisis

Parmi les documents saisis par le FBI lors de la perquisition à Mar-a-Lago lundi, il y avait notamment des informations concernant « le président de la France ». L’inventaire de la saisie a été dévoilé, vendredi, après la levée par la justice de la confidentialité du mandat de perquisition.

Ces nouveaux éléments révèlent que Donald Trump est visé par une enquête du département de la Justice pour une possible violation de « l’Espionnage act », une section du Code pénal américain qui couvre notamment la rétention non-autorisée de documents liés à la sécurité nationale.

Même si Paris est le plus ancien allié historique de Washington, la France et les Etats-Unis entretiennent une rivalité sur le marché des contrats d'armement et de l'exportation de leur savoir-faire nucléaire, l'affaire des sous-marins australiens l'a démonté il y a quelques mois. Cette rivalité aurait-elle un lien avec l'existence d'un dossier « Président of France » dans le bureau de Donald Trump en Floride ?

Plusieurs documents judiciaires ont donc été publiés vendredi par un juge de Floride : le mandat autorisant la perquisition, avant que celle-ci ne soit menée, et un long inventaire des documents saisis lundi par les agents du FBI.

Dans cette liste est mentionné un ensemble de documents concernant le « président de la France » (« President of France »), a indiqué le Wall Street Journal.

Aucune autre précision n’est donnée sur la nature de ces informations, ni si cela concerne bien l’actuel président français Emmanuel Macron. L’intitulé exact est : « Info re : President of France ». On ne sait donc pas si ces informations concernent exclusivementEmmanuel Macron. Le mandat de Donald Trump a également chevauché pendant quelques mois celui de François Hollande, début 2017.

Les agents de la police fédérale américaine ont saisi une « vingtaine » de cartons, selon le Wall Street Journal qui dit avoir eu accès à un inventaire de trois pages de ce qui a été collecté lundi lors de cette perquisition : des documents classés top secret ou confidentiels, des photos et une note manuscrite.

Dans le cadre d'une enquête sur une possible dissimulation de secrets d'Etat par Donald Trump, le FBI poursuit donc actuellement une enquête qui l'a conduit à effectuer une perquisition, le lundi 8 août, à Mar-a-Lago, la résidence secondaire de l'ancien président américain à Palm Beach, en Floride.