Entente pour reconquérir

Un pacte de non agression conclu entre les ténors de la droite Rachida Dati et Michel Barnier pour reconquérir Paris

Après plusieurs semaines de crispations internes, Les Républicains ont trouvé un compromis qui permet d’éviter une fracture ouverte à Paris. Rachida Dati renonce à se présenter à la législative partielle de septembre, laissant le champ libre à Michel Barnier, et obtient en contrepartie l’investiture officielle du parti pour conduire la liste aux municipales de 2026.