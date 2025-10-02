Flotte fantôme

Navire russe "Pushpa" au large de Saint-Nazaire : entre soupçons d’espionnage et limites du droit maritime, la France face à un dilemme stratégique

Stationné depuis plusieurs jours au large de Saint-Nazaire, le pétrolier russe Pushpa, appartenant à la « flotte fantôme » soupçonnée de financer l’effort de guerre de Moscou, intrigue les autorités françaises. Alors qu’une enquête judiciaire est ouverte et que des militaires sont montés à bord, la question se pose : jusqu’où la France peut-elle agir contre un navire étranger se trouvant hors de ses eaux territoriales mais suspecté d’activités hostiles ?