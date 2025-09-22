Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Politiqueil y a 9 heures
Michel Barnier, ex-Premier ministre.
Ballotage favorable

Michel Barnier en tête du premier tour de l'élection législative partielle du 5e arrondissement après le premier tour

Ancien Premier ministre et figure historique de la droite, Michel Barnier a créé la surprise en s’imposant largement lors du premier tour de la législative partielle dans la deuxième circonscription de Paris. Avec près de la moitié des suffrages exprimés, il confirme sa capacité à rassembler au sein d’une capitale où Les Républicains n’ont plus de représentant depuis trois ans.

