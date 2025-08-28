Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Politiqueil y a 2 heures
« Donald Trump a été le seul à souhaiter la paix », quand les Vingt-Sept veulent, eux, la « continuation de la guerre », affirme Marine Le Pen
« Donald Trump a été le seul à souhaiter la paix », quand les Vingt-Sept veulent, eux, la « continuation de la guerre », affirme Marine Le Pen © JULIEN DE ROSA / AFP
Une voie étroite

Malgré sa condamnation à cinq ans d'inégibilité, Marine Le Pen aurait une chance d'être candidate en cas de dissolution

Derrière son choix de ne pas voter la confiance au gouvernement Bayrou le 8 septembre et la possibilité d'une dissolution qui pourrait suivre, la patronne du Rassemblement Nationale place ses espoirs dans une jurisprudence des sages du Conseil Constitutionnel, qui pourrait lui ouvrir la porte à une candidate pour une élection législative ou présidentielle. Une voie étroite mais envisageable.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Vu sur: Le Figaro

