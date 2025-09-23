Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 48 minutes
Donald Trump a fortement déconseillé lundi 22 septembre le paracétamol aux femmes enceintes
Donald Trump a fortement déconseillé lundi 22 septembre le paracétamol aux femmes enceintes © Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Débunk

L’OMS répond à Donald Trump et rejette tout lien de causalité entre le paracétamol et l’autisme

Le président américain Donald Trump a fortement déconseillé lundi 22 septembre le paracétamol aux femmes enceintes, l’associant à un risque d’autisme élevé pour les enfants.

avec Kimberley Bort
