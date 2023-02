Les Unes du jour : Retraites : l’exécutif ne cède pas, malgré la mobilisation

La Croix et Libération reviennent sur la colère des sinistres en Turquie. Le Figaro, Le Parisien et L'Opinion évoquent les difficultés du gouvernement sur la réforme des retraites.

Et aussi : Séisme en Turquie, l’heure des comptes ; Bernard Cazeneuve : « l’excès et l’injure avilissent la politique » ; Royaume-Uni : un si cher Brexit.

Retraites : l’exécutif ne cède pas, malgré la mobilisation est à la Une du Figaro. Le gouvernement et les syndicats campent chacun sur leurs positions alors que s’ouvre, ce lundi, une deuxième semaine de débat à l’Assemblée nationale. Les syndicats ont lancé un appel pour bloquer le pays lors de la journée de mobilisation du 7 mars prochain afin qu’Emmanuel Macron et Elisabeth Borne renoncent au projet de réforme des retraites et au recul de l’âge de départ à 64 ans.

Séisme en Turquie, l’heure des comptes fait la Une de La Croix. Une semaine après le tremblement de terre, la colère monte contre le pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan. Les sinistrés ont notamment déploré le manque de moyens déployés pour sauver les victimes piégées sous les décombres.

L’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a accordé un entretien à la rédaction du Parisien. Selon lui, « l’excès et l’injure avilissent la politique ». A l’occasion des débats houleux entre les députés à l’Assemblée nationale sur la réforme des retraites, Bernard Cazeneuve estime que « l’outrance » ne débouche que sur la « défiance ».

Royaume-Uni : un si cher Brexit à la Une des Echos. Les effets négatifs de la rupture avec l’Union européenne se font directement sentir.

L’Opinion aborde la question des retraites par capitalisation, le tabou qui va coûter cher dans le cadre de sa Une du lundi 13 février. En France, un actif sur quatre profite déjà de ce régime.

Autour de Kiev, avec les anges gardiens de la défense antiaérienne. L’envoyé spécial du Monde a pu rencontrer les responsables de l’unité du 1129e régime « Bila Tserkva ». L’Ukraine souhaite obtenir de nouvelles livraisons de batteries antiaériennes pour protéger les villes du pays.

Une semaine après le séisme en Syrie et en Turquie, Libération publie un reportage et relaye le désespoir et la colère qui s’amplifient dans les zones sinistrées, à mesure que la situation sanitaire s’aggrave et que le bilan s’alourdit. Il pourrait dépasser les 50.000 morts, selon l’ONU.