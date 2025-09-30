Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Politiqueil y a 39 minutes
Le nouveau Premier ministre et ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, arrive à la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur à l'Hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025.(Image d'illustration)
Le nouveau Premier ministre et ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, arrive à la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur à l'Hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025.(Image d'illustration) © AFP or licensors
Equation complexe

Sébastien Lecornu cherche un compromis à droite : vers un accord de gouvernement avec Les Républicains ?

À l’approche du remaniement et alors que les négociations budgétaires entrent dans leur phase décisive, le Premier ministre Sébastien Lecornu tente de sceller un accord politique avec Les Républicains. Objectif : bâtir une majorité de travail stable autour d’un contrat de gouvernement écrit, sans céder ni à la gauche ni à l’extrême droite. Mais entre exigences économiques, régaliennes et fiscales, la droite fixe ses lignes rouges et attend désormais des garanties concrètes.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Sébastien Lecornu cherche un compromis à droite : vers un accord de gouvernement avec Les Républicains ?

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés