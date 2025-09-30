Equation complexe

Sébastien Lecornu cherche un compromis à droite : vers un accord de gouvernement avec Les Républicains ?

À l’approche du remaniement et alors que les négociations budgétaires entrent dans leur phase décisive, le Premier ministre Sébastien Lecornu tente de sceller un accord politique avec Les Républicains. Objectif : bâtir une majorité de travail stable autour d’un contrat de gouvernement écrit, sans céder ni à la gauche ni à l’extrême droite. Mais entre exigences économiques, régaliennes et fiscales, la droite fixe ses lignes rouges et attend désormais des garanties concrètes.