Le Sénat vote une hausse inédite du budget de la Justice et le recrutement de 1.500 magistrats d'ici à 2027

La réforme de la Justice, défendue par Eric Dupond-Moretti, est examinée à l'Assemblée et au Sénat.

Le Sénat s'est prononcé, ce mardi 6 juin, en faveur d'une "hausse inédite" du budget de la Justice. En 2027, ce budget atteindra près de 11 milliards d'euros. Cette décision a été prise à l’occasion du premier jour de l'examen de la réforme portée par le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, qui souhaite "tourner la page du délabrement et de la clochardisation" de la Justice.

Ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 est accompagné d'un projet de loi organique réformant le statut des magistrats.

Le Sénat doit poursuivre cette semaine l'examen des deux textes et se prononcer sur l'ensemble lors de votes solennels mardi. Ces textes iront ensuite à l'Assemblée nationale. "Ils ont l'ambition de répondre concrètement aux attentes de nos concitoyens au premier rang desquelles celle d'une justice plus rapide", a confié le ministre. Le but est de "diviser par deux l'ensemble des délais de justice d'ici 2027".

L'article 1er du projet de loi, voté à main levée, entend faire passer le budget du ministère de 9,6 milliards d'euros en 2023 à près de 11 milliards d'ici quatre ans. Il entérine également l'embauche de 10.000 personnes, dont 1.500 magistrats. Les sénateurs ont aussi porté de 1.500 à 1.800 le nombre de nouveaux greffiers et prévu la création de 600 postes de conseillers pénitentiaires de probation et d'insertion (CPIP).