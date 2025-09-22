Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Politiqueil y a 38 minutes
Le maire de Marseille, Benoît Payan, répond aux questions des journalistes au palais présidentiel de l'Élysée à Paris, le 4 juillet 2023.
Le maire de Marseille, Benoît Payan, répond aux questions des journalistes au palais présidentiel de l'Élysée à Paris, le 4 juillet 2023. © LUDOVIC MARIN / AFP
Polémique

Le maire de Marseille, Benoît Payan, annonce un jumelage avec la ville de Bethléem, en Cisjordanie

Le maire de la cité phocéenne a annoncé l’ouverture d’un partenariat avec la ville Bethléem en Cisjordanie, suite aux critiques d’une partie de la gauche locale pour le jumelage de Marseille et de la ville israélienne d’Haïfa.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

