(R)évolution

Le CSA et Hadopi vont fusionner pour devenir l’Arcom le 1er janvier 2022

Les deux entités (l’Hadopi et le CSA) seront réunies afin de former une toute nouvelle instance : l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l’Arcom), dès le 1er janvier 2022.