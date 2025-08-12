Internationalil y a 47 minutes
Une première
La Cour suprême américaine appelée à se prononcer sur l'annulation du mariage homosexuel
En 2015, ancienne greffière du comté du Kentucky avait été emprisonnée six jours pour avoir refusé de délivrer des licences de mariage à un couple homosexuel pour des raisons religieuses. En déposant une requête devant la justice le mois dernier, elle juge que sa décision relevait du premier amendement de la Constitution américaine, la mettant à l'abri de toute poursuite.
Vu sur: BFMTV