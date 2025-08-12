Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 2 au 8 août

Internationalil y a 47 minutes
La Cour suprême des États-Unis, le 30 juillet 2024 à Washington, DC.
La Cour suprême des États-Unis, le 30 juillet 2024 à Washington, DC. © 2024 Getty Images
Une première

La Cour suprême américaine appelée à se prononcer sur l'annulation du mariage homosexuel

En 2015, ancienne greffière du comté du Kentucky avait été emprisonnée six jours pour avoir refusé de délivrer des licences de mariage à un couple homosexuel pour des raisons religieuses. En déposant une requête devant la justice le mois dernier, elle juge que sa décision relevait du premier amendement de la Constitution américaine, la mettant à l'abri de toute poursuite.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

La Cour suprême américaine appelée à se prononcer sur l'annulation du mariage homosexuel

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés