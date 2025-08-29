Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Consommation
Baguettes de pain. (Image d'illustration)
Guerre des baguettes

La baguette à 29 centimes, arme de Lidl et Aldi dans la guerre des prix

C’est l’offre choc de la rentrée : une baguette à 29 centimes chez Lidl et Aldi, contre 1,09 € en moyenne en boulangerie. Les enseignes assument une stratégie de produit d’appel pour incarner le pouvoir d’achat. Si certains clients saluent une économie bienvenue, d’autres dénoncent une banalisation du pain industriel et une menace pour les boulangers traditionnels. La grande distribution ne représente encore que 9 % des ventes, mais cette guerre des prix met en lumière un symbole du quotidien français.

RMC

