Best-Of du 13 au 19 septembre

Défenseil y a 2 heures
Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand à Berlin, le 27 août 2025.
Défense spatiale

L'Allemagne se prépare à une guerre spatiale et va investir 35 milliards d'euros pour contrer la Russie et la Chine

Face au développement des capacités militaires russes et chinoises, les pays occidentaux montrent les muscles et n’hésitent plus à militariser l’espace.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Vu sur: Le Figaro

