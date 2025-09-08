Récupération

Julien Marissiaux, figure contestataire à l’origine du mot d’ordre « Bloquons tout »

À l’approche de la mobilisation du 10 septembre, un nom revient avec insistance : celui de Julien Marissiaux. Entrepreneur du Nord et militant antisystème, il est à l’origine du canal Telegram « Les Essentiels France » et du slogan « Bloquons tout », désormais repris par une partie de la gauche française. Portrait d’un homme qui revendique une indépendance politique, mais dont le mouvement semble déjà lui échapper.