Best-Of du 30 août au 5 septembre

Politiqueil y a 3 heures
Le mouvement du 10 septembre est parti des réseaux sociaux.
Récupération

Julien Marissiaux, figure contestataire à l’origine du mot d’ordre « Bloquons tout »

À l’approche de la mobilisation du 10 septembre, un nom revient avec insistance : celui de Julien Marissiaux. Entrepreneur du Nord et militant antisystème, il est à l’origine du canal Telegram « Les Essentiels France » et du slogan « Bloquons tout », désormais repris par une partie de la gauche française. Portrait d’un homme qui revendique une indépendance politique, mais dont le mouvement semble déjà lui échapper.

avec Emmanuel Cahour
Julien Marissiaux, figure contestataire à l’origine du mot d’ordre « Bloquons tout »

