Bataille judiciaire

James Comey face à la justice : l’ancien patron du FBI inculpé, défie Donald Trump

L’ancien directeur du FBI, James Comey, devenu l’un des symboles de l’opposition à Donald Trump, a été inculpé pour entrave à la justice et fausses déclarations. Visé par une procédure pénale initiée peu après les appels du président américain à poursuivre ses adversaires politiques, Comey réagit sans trembler : il se dit innocent et réaffirme sa confiance dans la justice fédérale, tout en dénonçant une instrumentalisation politique du système judiciaire.