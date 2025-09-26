Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 40 minutes
Donald Trump prédisant l'apocalypse migratoire pour l'Europe depuis le siège de l'ONU
Bataille judiciaire

James Comey face à la justice : l’ancien patron du FBI inculpé, défie Donald Trump

L’ancien directeur du FBI, James Comey, devenu l’un des symboles de l’opposition à Donald Trump, a été inculpé pour entrave à la justice et fausses déclarations. Visé par une procédure pénale initiée peu après les appels du président américain à poursuivre ses adversaires politiques, Comey réagit sans trembler : il se dit innocent et réaffirme sa confiance dans la justice fédérale, tout en dénonçant une instrumentalisation politique du système judiciaire.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

