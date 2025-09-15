Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 2 heures
La députée d'Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) et de la coalition de gauche NUPES Sandrine Rousseau s'exprime lors d'une séance de discussion sur le projet de réforme des retraites du gouvernement à l'Assemblée nationale.
La députée d'Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) et de la coalition de gauche NUPES Sandrine Rousseau s'exprime lors d'une séance de discussion sur le projet de réforme des retraites du gouvernement à l'Assemblée nationale. © LUDOVIC MARIN / AFP
Menaces

Interrogée sur l'assassinat de Charlie Kirk, Sandrine Rousseau dit « parfois » craindre pour sa vie

Sandrine Rousseau dit être régulièrement la cible de menaces, la faisant « parfois » craindre pour sa vie.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée.

