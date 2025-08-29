Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

International
Le milliardaire juif américain, rescapé de la Shoah et philanthrope, George Soros.
Nouvelle cible

"Ils déchirent l'Amérique !" : Pourquoi Donald Trump s'en prend-t-il à George Soros et son fils

Dans une nouvelle série d’attaques virulentes, Donald Trump cible directement George Soros et son fils Alexander, qu’il accuse d’alimenter la division aux États-Unis et de financer des mouvements hostiles à son camp politique. L’ancien président appelle à des poursuites judiciaires en vertu du Rico Act, une loi habituellement réservée à la lutte contre le crime organisé.

