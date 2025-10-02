Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Politiqueil y a 59 minutes
Les drapeaux français et algérien avant l'arrivée du président français à Alger pour une visite officielle en 2022.
Les drapeaux français et algérien avant l'arrivée du président français à Alger pour une visite officielle en 2022. © LUDOVIC MARIN / AFP
Symbole inconvenant

Hausse des visas étudiants pour l’Algérie : polémique à droite et confusion entre ministères

L’annonce de l’Ambassade de France en Algérie d’une augmentation de plus de 1 000 visas étudiants pour la rentrée 2025 a déclenché une vive controverse. Tandis que la droite et l’extrême droite dénoncent un « signal politique » incohérent envers Alger, les ministères concernés relativisent, assurant qu’il ne s’agit pas d’une décision politique mais d’une conséquence du nombre croissant de dossiers conformes aux critères universitaires.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

