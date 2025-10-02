Symbole inconvenant

Hausse des visas étudiants pour l’Algérie : polémique à droite et confusion entre ministères

L’annonce de l’Ambassade de France en Algérie d’une augmentation de plus de 1 000 visas étudiants pour la rentrée 2025 a déclenché une vive controverse. Tandis que la droite et l’extrême droite dénoncent un « signal politique » incohérent envers Alger, les ministères concernés relativisent, assurant qu’il ne s’agit pas d’une décision politique mais d’une conséquence du nombre croissant de dossiers conformes aux critères universitaires.