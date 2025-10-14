Rencontre au sommet

Guerre en Ukraine : Alors que la Russie fait pleuvoir les missiles, Donald Trump recevra Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche vendredi

Sous tension face à la recrudescence des frappes russes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu vendredi à la Maison Blanche par Donald Trump. Cette rencontre, la troisième depuis le retour au pouvoir du milliardaire, vise à discuter d’un renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne et d’une série de propositions diplomatiques et militaires destinées à faire évoluer le conflit avec la Russie.