Best-Of du 4 au 10 octobre

Géopolitiqueil y a 43 minutes
Les portraits de Volodymyr Zelensky et Donald Trump.
Les portraits de Volodymyr Zelensky et Donald Trump. © TETIANA DZHAFAROVA / ALEX WROBLEWSKI / AFP
Rencontre au sommet

Guerre en Ukraine : Alors que la Russie fait pleuvoir les missiles, Donald Trump recevra Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche vendredi

Sous tension face à la recrudescence des frappes russes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu vendredi à la Maison Blanche par Donald Trump. Cette rencontre, la troisième depuis le retour au pouvoir du milliardaire, vise à discuter d’un renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne et d’une série de propositions diplomatiques et militaires destinées à faire évoluer le conflit avec la Russie.

Emmanuel Cahour

