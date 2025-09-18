Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 5 minutes
Un manifestant brandit un fumigène près d'une barricade en feu lors d'une manifestation du mouvement « Bloquons tout », dans le sud-est de Paris, le 10 septembre 2025. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Un manifestant brandit un fumigène près d'une barricade en feu lors d'une manifestation du mouvement « Bloquons tout », dans le sud-est de Paris, le 10 septembre 2025.
Manifestation d'ampleur

Grève du 18 septembre : une mobilisation attendue comme importante avec un dispositif de sécurité à l'avenant

Entre 600 000 et 900 000 manifestants sont attendus ce jeudi dans toute la France pour protester contre les mesures budgétaires du gouvernement. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau promet une fermeté totale face aux débordements, alors qu’un dispositif de sécurité inédit depuis les « gilets jaunes » sera déployé.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

Grève du 18 septembre : une mobilisation attendue comme importante avec un dispositif de sécurité à l'avenant

