Manifestation d'ampleur

Grève du 18 septembre : une mobilisation attendue comme importante avec un dispositif de sécurité à l'avenant

Entre 600 000 et 900 000 manifestants sont attendus ce jeudi dans toute la France pour protester contre les mesures budgétaires du gouvernement. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau promet une fermeté totale face aux débordements, alors qu’un dispositif de sécurité inédit depuis les « gilets jaunes » sera déployé.