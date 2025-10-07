Voisinage inquiet

« Une grave défaite pour le président Macron » : le regard acide de l'Allemagne sur le chaos politique français

Alors que la France s’enfonce dans une crise institutionnelle inédite, marquée par la valse des Premiers ministres et l’impuissance du pouvoir exécutif, les observateurs allemands, attachés à la stabilité et au compromis, peinent à comprendre le désordre parisien. Entre inquiétude et consternation, la presse et les responsables politiques d’outre-Rhin pointent une défaillance du système français et l’isolement d’Emmanuel Macron.