Sanctions à venir ?

Crise politique : La direction des Républicains furieuse de la participation de certains de ses membres au gouvernement Lecornu

Alors que le bureau politique du parti avait acté le principe d’un soutien sans participation, plusieurs figures de la droite ont finalement accepté d’intégrer l’équipe du Premier ministre reconduit. Une série de ralliements vécue comme une trahison par la direction de LR, qui dénonce un « bal des débauchages » et promet des sanctions internes.