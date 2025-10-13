Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Politiqueil y a 4 heures
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025, avant une série de consultations avec les partis politiques avant l'annonce du nouveau gouvernement.
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025, avant une série de consultations avec les partis politiques avant l'annonce du nouveau gouvernement. © ALAIN JOCARD / POOL / AFP
Feux croisés

Gouvernement Lecornu : la double motion de censure du RN et de LFI fragilise déjà Matignon

À peine formé, le gouvernement de Sébastien Lecornu se retrouve dans la ligne de mire des oppositions. Fidèles à leurs menaces, le Rassemblement national et La France insoumise ont chacun déposé une motion de censure lundi matin, à moins de vingt-quatre heures d’intervalle de la nomination de l’ex-ministre des Armées à Matignon. Une offensive coordonnée qui met déjà en péril la survie du nouvel exécutif, avant même son discours de politique générale.

Gouvernement Lecornu : la double motion de censure du RN et de LFI fragilise déjà Matignon

