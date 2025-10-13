Feux croisés

Gouvernement Lecornu : la double motion de censure du RN et de LFI fragilise déjà Matignon

À peine formé, le gouvernement de Sébastien Lecornu se retrouve dans la ligne de mire des oppositions. Fidèles à leurs menaces, le Rassemblement national et La France insoumise ont chacun déposé une motion de censure lundi matin, à moins de vingt-quatre heures d’intervalle de la nomination de l’ex-ministre des Armées à Matignon. Une offensive coordonnée qui met déjà en péril la survie du nouvel exécutif, avant même son discours de politique générale.