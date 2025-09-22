Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Politiqueil y a 7 heures
Le président du groupe parlementaire Droite républicaine Laurent Wauquiez quitte l'assemblée lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 25 juin 2025.
Le président du groupe parlementaire Droite républicaine Laurent Wauquiez quitte l'assemblée lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 25 juin 2025. © THOMAS SAMSON / AFP
Tractations

Futur gouvernement : à l’Assemblée, le groupe LR met la pression sur Sébastien Lecornu

Selon les informations du Parisien, Laurent Wauquiez va partager à Bruno Retailleau une synthèse des priorités de son groupe à adresser au Premier ministre en vue d’un contrat de gouvernement. Synthèse qui comprend aussi plusieurs lignes rouges.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Futur gouvernement : à l’Assemblée, le groupe LR met la pression sur Sébastien Lecornu

Vu sur: Le Parisien

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés