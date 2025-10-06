Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Défenseil y a 2 heures
Un employé manipule des obus de calibre 155 mm après le processus de fabrication à l'usine de munitions de l'armée de Scranton (SCAAP) à Scranton, en Pennsylvanie, le 16 avril 2024.
Si vis pacem para bellum

Face à la menace chinoise, Washington demande aux industriels de quadrupler la production de missiles

Inquiet de ses stocks d’armement, le Pentagone demande aux industriels américains d’accélérer la production de missiles, sur fond de tensions avec le rival chinois.

avec Kimberley Bort
Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

