Crise habituelle

États-Unis : un nouveau "Shutdown" plonge le gouvernement fédéral dans l’impasse politique et budgétaire

Pour la première fois depuis sept ans, les États-Unis connaissent un arrêt partiel de leur gouvernement fédéral, le fameux “Shutdown”, faute d’accord entre démocrates et républicains sur la prolongation du financement de l’État. Peu après minuit, heure de Washington, les institutions fédérales ont dû enclencher les procédures de fermeture ordonnée de toutes les activités non-essentielles, conséquence directe de l’échec du Congrès à adopter un texte budgétaire temporaire.