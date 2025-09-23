Et après

Etat de Palestine : Une reconnaissance symbolique mais quels effets sur le terrain ?

En annonçant lundi à l’ONU que la France reconnaissait l’État de Palestine, Emmanuel Macron a franchi une étape historique. Mais derrière la portée symbolique et diplomatique d’un tel geste, de nombreuses interrogations demeurent : que change réellement cette décision pour les Palestiniens sur le terrain ? Quels engagements concrets Paris est-il prêt à assumer pour donner corps à cette reconnaissance ?