Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 45 minutes
Une Palestinienne passe devant un mur endommagé affichant le logo de l'UNRWA dans un camp de déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 28 mai 2024.
Une Palestinienne passe devant un mur endommagé affichant le logo de l'UNRWA dans un camp de déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 28 mai 2024. © EYAD BABA / AFP
Et après

Etat de Palestine : Une reconnaissance symbolique mais quels effets sur le terrain ?

En annonçant lundi à l’ONU que la France reconnaissait l’État de Palestine, Emmanuel Macron a franchi une étape historique. Mais derrière la portée symbolique et diplomatique d’un tel geste, de nombreuses interrogations demeurent : que change réellement cette décision pour les Palestiniens sur le terrain ? Quels engagements concrets Paris est-il prêt à assumer pour donner corps à cette reconnaissance ?

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Etat de Palestine : Une reconnaissance symbolique mais quels effets sur le terrain ?

Vu sur: Le Parisien

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés