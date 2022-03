Eric Zemmour est condamné pour « contrefaçon de droits d'auteur » pour les images utilisées dans sa vidéo de candidature

Eric Zemmour a été condamné ce vendredi 4 mars pour « contrefaçon de droits d’auteur » après l’utilisation non autorisée d’images de films dans son clip de campagne.

Le candidat à la présidentielle Eric Zemmour a été condamné, ce vendredi 4 mars, pour « contrefaçon de droits d'auteur » après l'utilisation sans autorisation d'images de films dans son clip de campagne, selon le jugement dont l'AFP a obtenu copie.

Eric Zemmour et son parti Reconquête! doivent verser un total de 70.000 euros aux plaignants, parmi lesquels les sociétés Gaumont et EuropaCorp, les réalisateurs Luc Besson et François Ozon ou bien encore la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), d'après des informations de France Info.

Dans ce clip vidéo d’une dizaine de minutes dévoilé en novembre 2021, Eric Zemmour annonçait officiellement sa candidature à l’élection présidentielle. De nombreuses images d'illustration tirées de films, de personnalités publiques ou encore de reportages avaient été utilisées pour illustrer ce clip de campagne et diffusées sans l'accord de leur auteur.

Le clip de campagne d’Eric Zemmour avait ensuite été bloqué et soumis à des restrictions d’accès drastiques par YouTube.