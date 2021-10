Enseignante agressée à Combs-la-Ville : un lycéen condamné à cinq mois de prison avec sursis

Une professeure de mathématiques donne un cours au lycée Le Mirail à Bordeaux.

Le lycéen qui avait agressé une enseignante dans un lycée professionnel de Combs-la-Ville a été condamné, ce mercredi 13 octobre, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, selon des informations de BFMTV. Ce jeune homme de 18 ans était jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Melun après l'agression de sa professeure. La séquence avait été filmée et relayée massivement sur les réseaux sociaux.

Yassine B., l'agresseur d'une enseignante d'un lycée professionnel de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, a été condamné ce mercredi 13 octobre à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, selon des informations de BFMTV.

Ce lycéen de 18 ans était jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Melun. Sa peine de sursis pourra être "transformée" en peine de prison ferme s'il commet une nouvelle infraction durant ce délai probatoire.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, visionnée près de 2 millions de fois, on peut voir le lycéen tenter de sortir d'une salle de classe en plein cours. Sa professeure s'y oppose. Le jeune homme lui répond alors : "Wallah, écarte-toi de ma route. Eh le Coran, poussez-vous Madame !".

Le jeune homme n'hésite pas ensuite à ouvrir violemment la porte. L'enseignante est alors projetée à terre de manière brutale.

Yassine B. a également été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général, un stage de citoyenneté et une interdiction d'entrer en contact avec la professeure, selon les précisions de BFMTV. Une obligation de soins psychologiques, notamment pour une addiction au cannabis, et une obligation de formation et de suivre sa scolarité, ont également été prononcées par le tribunal.

Lors de l'audience, Yassine B. a exprimé des regrets en qualifiant son comportement de "honteux". Le jeune homme, déjà condamné en 2019 pour "vols aggravés" et "extorsion par violence" a exprimé son inquiétude pour son baccalauréat "car aucun lycée ne va m'accepter après ça".