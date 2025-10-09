Angle mort

En pleine crise politique, la France bat des records d’immigration selon l'Insee

Alors que la vie politique semble suspendue depuis la démission du gouvernement de Sébastien Lecornu, l’Insee a publié ce mardi 7 octobre des chiffres qui témoignent d’une tout autre dynamique : jamais l’immigration n’a été aussi forte en France. Selon l’institut, 434 000 personnes sont arrivées sur le territoire en 2024, un record historique qui confirme une accélération spectaculaire du phénomène migratoire.