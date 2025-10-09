Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Franceil y a 8 heures
Des migrants sont transférés à leur arrivée à bord d'un bateau des garde-côtes au port d'Algésiras.
Des migrants sont transférés à leur arrivée à bord d'un bateau des garde-côtes au port d'Algésiras. © AFP/ JORGE GUERRERO
Angle mort

En pleine crise politique, la France bat des records d’immigration selon l'Insee

Alors que la vie politique semble suspendue depuis la démission du gouvernement de Sébastien Lecornu, l’Insee a publié ce mardi 7 octobre des chiffres qui témoignent d’une tout autre dynamique : jamais l’immigration n’a été aussi forte en France. Selon l’institut, 434 000 personnes sont arrivées sur le territoire en 2024, un record historique qui confirme une accélération spectaculaire du phénomène migratoire.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

En pleine crise politique, la France bat des records d’immigration selon l'Insee

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés