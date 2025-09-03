Faiblesse politique

Emmanuel Macron au plus bas : une cote de confiance historiquement faible pour un président de la république

La rentrée politique s’annonce particulièrement difficile pour Emmanuel Macron. Selon le dernier baromètre Figaro Magazine, sa cote de confiance chute de six points pour atteindre 15 %, son niveau le plus bas depuis son élection en 2017, dépassant même la crise des gilets jaunes. François Bayrou n’est pas mieux loti : seulement 14 % des Français lui accordent leur confiance, un score historiquement faible depuis sa nomination à Matignon.