Emmanuel Macron estime que la présence de Volodymyr Zelensky au G7 « peut changer la donne » pour l'Ukraine

Emmanuel Macron estime que la présence de Volodymyr Zelensky au G7 au Japon « peut changer la donne » pour la guerre en Ukraine.

Le dirigeant ukrainien est arrivé samedi à Hiroshima au Japon, au lendemain d'une décision américaine ouvrant la voie à la livraison d'avions de combat F-16 à Kiev.

Emmanuel Macron a assuré, lors de son entretien avec Volodymyr Zelensky ce samedi, que la présence du président ukrainien au G7 au Japon « peut changer la donne » pour la guerre en Ukraine.

« C'est une occasion unique de parler avec des dirigeants du G7 (qui) ont soutenu, soutiennent et continueront de soutenir votre pays (l'Ukraine) et votre peuple », a confié le chef de l’Etat français à son homologue ukrainien.

« C'est aussi une occasion unique d'échanger avec de nombreux autres pays du sud et de faire part de votre situation et envoyer votre message », a indiqué Emmanuel Macron.

Samedi à Hiroshima, les dirigeants du G7 ont appelé la Chine à « faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression » contre l'Ukraine, et « retire immédiatement, totalement et sans conditions ses troupes ». Pékin demeure un allié important de Moscou et n'a jamais clairement condamné l'invasion russe.