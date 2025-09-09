Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Quinquennat embourbé

« Emmanuel Macron est carbonisé » : après l'échec du vote de confiance au gouvernement, le président au pied du mur

Le troisième Premier ministre en un an vient de tomber, laissant Emmanuel Macron seul en première ligne. Après l’échec cuisant de François Bayrou à obtenir la confiance de l’Assemblée nationale, le chef de l’État doit une nouvelle fois trouver en urgence un successeur capable de tenir face à une opposition résolue. À l’Élysée, on promet un nom « dans les tout prochains jours ». Mais dans un climat de crise politique durable, l’exécutif se heurte à une équation quasi insoluble.

avec Emmanuel Cahour
