Elisabeth Borne appelle chaque entreprise à établir son propre plan de sobriété énergétique face aux risques de coupures et de rationnement

La Première ministre a appelé lundi, devant le Medef, à la « responsabilité collective » en matière d'économies d'énergie parce qu'il « faut agir plus vite et plus fort » face au dérèglement climatique et à la flambée des prix de l'énergie.

La Première ministre Elisabeth Borne s'est adressée aux entreprises lors de son discours d'ouverture de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef, lundi après-midi. Selon Elisabeth Borne, « l'heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure n'est plus au chacun pour soi, l'heure est à la responsabilité collective ».

Devant les patrons français, elle a invité l’Etat, les entreprises et les particuliers à « préférer les économies choisies plutôt que les coupures subies ». Pour « surmonter le risque de pénurie de gaz cet hiver, atténuer le dérèglement climatique, (...) nous devons agir plus vite et plus fort ».

Elisabeth Borne a invité chaque entreprise à établir en septembre « un plan de sobriété » pour réaliser des économies. Elle donne rendez-vous début octobre pour « connaitre les différents scénarios » et voir « les risques de rationnement ».

Face au risque de pénuries d'énergie cet hiver, Elisabeth Borne a donc appelé à diminuer la consommation d'énergie :

« Nous n'avons qu'une seule voie, la baisse de la consommation d'énergie. Si nous ne le faisons, pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain avec de graves conséquences économiques et sociales ».

Selon la Première ministre, « chaque secteur aura des objectifs de baisse d’émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique et devra définir une liste d’actions très concrètes à mener ».

La Première ministre a donc appelé les entreprises à la sobriété énergétique face au contexte climatique et à la situation économique :

« Nous savons déjà que nous aurons moins de gaz cet hiver que les années précédentes. (…) L'été que nous venons de passer est un puissant rappel à l'ordre, le réchauffement climatique est un danger ».

La guerre en Ukraine « a des conséquences lourdes, durables », a déclaré la Première ministre :

« Nous avons agi résolument pour éviter la hausse des prix et protéger le pouvoir d'achat des Français […]. Ces mesures ont un coût inédit pour les finances publiques. Cet investissement nécessaire va peser durablement sur nos comptes et rendre chaque choix financier plus difficile à faire pour l'Etat. Et non, il n'y a pas de surprofits du côté de l'Etat ».

Elisabeth Borne a donc « donner rendez-vous » aux patrons français début octobre :

« Nous disposerons d’un premier bilan des plans de sobriété engagés et des dernières prévisions des experts. Je présenterai alors les différents scénarios et nous aurons une vision plus claire du risque de rationnement. (…) Nous avons tous un rôle à jouer, nous devons agir collectivement plus vite et plus fort ».