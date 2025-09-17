Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 1 heures
Bruno Retailleau. (Image d'illustration)
Grève historique

Un dispositif massif : plus de 80 000 forces de l’ordre et des véhicules blindés Centaure mobilisés pour la journée du 18 septembre

À la veille de la mobilisation sociale du 18 septembre, les autorités ont prévu un dispositif sécuritaire d’ampleur inédite. Pas moins de 80 000 policiers et gendarmes seront déployés sur tout le territoire, appuyés par des engins blindés et des moyens technologiques, pour prévenir les débordements redoutés en marge des manifestations.

avec Emmanuel Cahour
