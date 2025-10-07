Alliance nécessaire ?

Démission de Sébastien Lecornu : la gauche sommée de clarifier sa stratégie face au spectre d’une nouvelle dissolution

La mission de la dernière chance confiée à Sébastien Lecornu par Emmanuel Macron ravive les spéculations sur un retour aux urnes. À gauche, l’hypothèse d’une nouvelle dissolution rebattant les cartes oblige les partis à se repositionner. Jean-Luc Mélenchon appelle à renouer le dialogue avec ses anciens partenaires du Nouveau Front populaire, tandis que socialistes et écologistes oscillent entre prudence et volonté d’émancipation.