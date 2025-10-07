Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 1 heures
Jean-Luc Mélenchon à Olivier Faure : "Hé mec, calmos, mes punchlines ne sont pas encore dans le domaine public..."
Jean-Luc Mélenchon à Olivier Faure : "Hé mec, calmos, mes punchlines ne sont pas encore dans le domaine public..." © THOMAS SAMSON / AFP
Alliance nécessaire ?

Démission de Sébastien Lecornu : la gauche sommée de clarifier sa stratégie face au spectre d’une nouvelle dissolution

La mission de la dernière chance confiée à Sébastien Lecornu par Emmanuel Macron ravive les spéculations sur un retour aux urnes. À gauche, l’hypothèse d’une nouvelle dissolution rebattant les cartes oblige les partis à se repositionner. Jean-Luc Mélenchon appelle à renouer le dialogue avec ses anciens partenaires du Nouveau Front populaire, tandis que socialistes et écologistes oscillent entre prudence et volonté d’émancipation.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

Voir la bio »

Démission de Sébastien Lecornu : la gauche sommée de clarifier sa stratégie face au spectre d’une nouvelle dissolution

