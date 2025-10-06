Politiqueil y a 26 minutes
Crise politique
La démission de Sébastien Lecornu embrase les oppositions, qui réclament le départ d’Emmanuel Macron
Quelques heures seulement après avoir annoncé la composition partielle de son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron ce lundi matin, plongeant l’exécutif dans une nouvelle zone de turbulence. Dans le sillage de ce départ express, les appels à la démission du président de la République et à la dissolution de l’Assemblée nationale se multiplient, de la gauche radicale à l’extrême droite, tandis que la majorité vacille.
Vu sur: Le Parisien