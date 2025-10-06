Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Politique
Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu lors d'une visite à la 55e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) à l'aéroport de Paris-Le Bourget, au Bourget, le 20 juin 2025.
Crise politique

La démission de Sébastien Lecornu embrase les oppositions, qui réclament le départ d’Emmanuel Macron

Quelques heures seulement après avoir annoncé la composition partielle de son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron ce lundi matin, plongeant l’exécutif dans une nouvelle zone de turbulence. Dans le sillage de ce départ express, les appels à la démission du président de la République et à la dissolution de l’Assemblée nationale se multiplient, de la gauche radicale à l’extrême droite, tandis que la majorité vacille.

