Crise politique

La démission de Sébastien Lecornu embrase les oppositions, qui réclament le départ d’Emmanuel Macron

Quelques heures seulement après avoir annoncé la composition partielle de son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron ce lundi matin, plongeant l’exécutif dans une nouvelle zone de turbulence. Dans le sillage de ce départ express, les appels à la démission du président de la République et à la dissolution de l’Assemblée nationale se multiplient, de la gauche radicale à l’extrême droite, tandis que la majorité vacille.