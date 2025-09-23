Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 51 minutes
Danemark : des drones perturbent le trafic aérien à Copenhague et Oslo, une enquête ouverte

La soirée de lundi a été marquée par une paralysie inhabituelle dans les airs au-dessus de Copenhague et d’Oslo. Trois à quatre drones de grande taille ont été signalés près des aéroports, provoquant la fermeture temporaire des deux plateformes et le déroutement d’au moins quinze vols. Les autorités danoises parlent d’un « acteur compétent » à l’origine de l’incident, mais dont l’identité reste inconnue.

