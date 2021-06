Covid-19 : les membres du G7 s'engagent à distribuer plus d'un milliard de doses de vaccins

Le Premier ministre britannique Boris Johnson participe à une conférence de presse le dernier jour du sommet du G7 à Carbis Bay, en Cornouailles, le 13 juin 2021.

Alors que le G7 s’achève, les nations participant au sommet se sont engagées pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 avec l’objectif de distribuer plus d’un milliard de doses dans le cadre du dispositif Covax.

Les pays du G7 ont convenu de distribuer plus d'un milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin de 2022 dans le cadre de la lutte et pour limiter la pandémie à travers la planète. Cet engagement a été annoncé ce dimanche 13 juin par le Premier ministre britannique à l'issue du sommet des dirigeants des pays industrialisés au Royaume-Uni lors d’une conférence de presse :

« J'ai demandé à mes homologues d'aider à préparer et à fournir les doses nécessaires pour vacciner le monde d'ici la fin de 2022. Les dirigeants se sont engagés pour plus d'un milliard de doses ».

Ces doses seront financées par le G7 ou seront acheminées via le dispositif de partage Covax.

Emmanuel Macron s'est aussi exprimé à la sortie du G7. Sur la question des vaccins contre la Covid-19, le chef de l'Etat français a annoncé que les pays membres se sont « engagés à endosser l'objectif de vacciner au moins 60% de la population mondiale d'ici l'année prochaine ».

Le G7 va partager « un milliard de doses supplémentaires, dont la moitié d'ici la fin de l'année ». La France va doubler son engagement et partager « 60 millions de doses d'ici fin année ». A très court terme, « il faut donner des vaccins mais il faut aussi pouvoir produire davantage dans tous les pays à faibles revenus » afin qu'ils puissent « bâtir une autonomie », selon Emmanuel Macron. Le continent africain devrait notamment bénéficier d'un don d'un grand nombre de doses via ce dispositif et à travers le système Covax.

Les grandes puissances du G7 demandent également une « plus grande transparence sur les prix de vaccins », à l'ensemble des industries pharmaceutiques.