Union des droites

Coalition des droites : une majorité d’électeurs LR, RN et Reconquête réclament l’union politique

Alors que les états-majors des partis de droite se montrent toujours frileux à l’idée d’un rapprochement, la base électorale, elle, semble prête à franchir le pas. Selon un sondage exclusif Ifop pour Valeurs actuelles, 52 % des Français se disent favorables à la formation d’un gouvernement de “coalition des droites” associant Les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête.