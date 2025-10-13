Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Politiqueil y a 4 heures
Le président des Républicains Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez s'expriment devant la presse après une réunion avec le Premier ministre français axée sur le vote proportionnel à l'hôtel Matignon à Paris, le 2 juin 2025.
© THIBAUD MORITZ / AFP
Union des droites

Coalition des droites : une majorité d’électeurs LR, RN et Reconquête réclament l’union politique

Alors que les états-majors des partis de droite se montrent toujours frileux à l’idée d’un rapprochement, la base électorale, elle, semble prête à franchir le pas. Selon un sondage exclusif Ifop pour Valeurs actuelles, 52 % des Français se disent favorables à la formation d’un gouvernement de “coalition des droites” associant Les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête.

avec Emmanuel Cahour
