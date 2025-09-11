Faits diversil y a 2 heures
Insolite
Caraïbes : il saute d’un paquebot pour fuir une dette de casino de 16 000 dollars
Scène digne d’un film au port de San Juan : un passager du Rhapsody of the Seas s’est jeté à l’eau pour fuir une dette de 16 000 dollars contractée au casino du navire. Repêché par un jet ski, il a été interpellé avec près de 15 000 dollars en liquide, plusieurs téléphones et cinq fausses identités. Derrière cette fuite insolite, les enquêteurs soupçonnent un profil bien plus sombre, lié à des trafics et aux pratiques du crime organisé dans les Caraïbes.
Vu sur: TN