Best-Of du 30 août au 5 septembre

Faits diversil y a 2 heures
Croisière. (Image d'illustration)
Croisière. (Image d'illustration) © Reuters
Insolite

Caraïbes : il saute d’un paquebot pour fuir une dette de casino de 16 000 dollars

Scène digne d’un film au port de San Juan : un passager du Rhapsody of the Seas s’est jeté à l’eau pour fuir une dette de 16 000 dollars contractée au casino du navire. Repêché par un jet ski, il a été interpellé avec près de 15 000 dollars en liquide, plusieurs téléphones et cinq fausses identités. Derrière cette fuite insolite, les enquêteurs soupçonnent un profil bien plus sombre, lié à des trafics et aux pratiques du crime organisé dans les Caraïbes.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Caraïbes : il saute d’un paquebot pour fuir une dette de casino de 16 000 dollars

