y a 4 heures
Sécurité et politique
Baltimore sous pression : Trump agite la menace militaire
Après Los Angeles et Washington, Donald Trump cible désormais Baltimore, qu’il décrit comme minée par la criminalité. Le président américain brandit la menace d’un déploiement de la Garde nationale, malgré l’opposition des autorités locales. Cette démonstration de force, qui vise aussi Chicago et New York, s’inscrit dans une stratégie électorale autant que sécuritaire et évoque, par sa radicalité, l’inspiration salvadorienne de Nayib Bukele.
Vu sur: Le Parisien