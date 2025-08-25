Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 4 heures
Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration)
Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration) © MANDEL NGAN / AFP
Sécurité et politique

Baltimore sous pression : Trump agite la menace militaire

Après Los Angeles et Washington, Donald Trump cible désormais Baltimore, qu’il décrit comme minée par la criminalité. Le président américain brandit la menace d’un déploiement de la Garde nationale, malgré l’opposition des autorités locales. Cette démonstration de force, qui vise aussi Chicago et New York, s’inscrit dans une stratégie électorale autant que sécuritaire et évoque, par sa radicalité, l’inspiration salvadorienne de Nayib Bukele.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.



